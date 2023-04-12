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Güngören'de balkondan düşen kadın yaralandı

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#İstanbul#Güngören#Balkon
Güngörende balkondan düşen kadın yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 09:22

İstanbul Güngören'de 23 yaşındaki Aliye H. 3. kattaki evlerinin balkonundan toprak zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Aliye H.'nin vücüdunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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Olay, Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar sonrası balkona çıkan 23 yaşındaki Aliye H. henüz belirlenemeyen bir nedenle 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Aliye H.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görgü tanığı Şinasi İlhanlı, "Burada oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Birinin düştüğünü anladık. Arkadaşla birlikte oraya doğru gittik. Çimler vardı, yanında da demirler vardı. Allah'tan demirlere çarpmadan toprak zemine düştü. Ailesi geldi. Sonra ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kaldırılırken baygındı" ifadesini kullandı. Mahalle sakini Abdurrahim İlhanlı ise, "Yer ıslaktı. Tam demirlerin üzerine düşmedi. Toprak zeminin üzerine düştü." diye konuştu. 

 

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#İstanbul#Güngören#Balkon

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