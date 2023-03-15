Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Güngören'de 'balkon' tehlikesi! Kaldırım kullanıma kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Güngören#Balkon
Güngörende balkon tehlikesi Kaldırım kullanıma kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 10:00

Güngören'de bir apartmanın balkonunda çatlaklar ve eğim meydana geldi. Belediye ekipleri, balkonun altına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Haberin Devamı

Akıncılar Mahallesi Akdeniz Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında bulunan balkonda uzun süredir çatlaklar bulunuyordu. Bu çatlakların büyüdüğünü ve eğimin oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Güngörende balkon tehlikesi Kaldırım kullanıma kapatıldı

Ekipler, ilk incelemenin ardından balkonun bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Güngörende balkon tehlikesi Kaldırım kullanıma kapatıldı

Şeritlerin üzerine ise "Buradan geçmeyin. Dikkat balkon düşecek" şeklinde kağıda yazılı uyarı notu asıldığı görüldü. Kolonlarında da çatlaklar oluştuğu iddia edilen apartmanla ilgili henüz bir kararın bulunmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Güngörende balkon tehlikesi Kaldırım kullanıma kapatıldı

"HERHALDE EV SAHİBİ BOYAYIP VERDİ"

Daire sakini Cemal Soysal, "Önceden balkonda çökme vardı, bugün de biraz eğilme oluşmuş. 45 - 50 yıllık bir bina olduğu için binada da çatlaklar var. Bizim pencerenin altında da çatlaklar var.

Güngörende balkon tehlikesi Kaldırım kullanıma kapatıldı

Benim ilk girdiğimde öyle bir şey yoktu, herhalde ev sahibi boyayıp verdi. Balkonu kapatmışlar, herhalde biraz da yük binmiş. Aşağıya doğru bir eğilme oldu" dedi.

Güngörende balkon tehlikesi Kaldırım kullanıma kapatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Güngören#Balkon

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once