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Güngören'de bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı

#Yangın#Güngören#İstanbul
Güngörende bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı

Güngören'de gece saatlerinde park halindeki Bakırköy Belediyesi'ne ait bakıma muhtaç hayvanları toplama aracında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası belediyeye ait araçta hasar meydana geldi.

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Yangın, Güngören, Tozkoparan Mahallesinde saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hayat Sokak üzerinde park halindeki Bakırköy Belediyesi'ne ait olan 34 VF 8087 plakalı bakıma muhtaç hayvanları toplama kamyonetinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana gelirken, park halindeki bir otomobilde ufak çapta hasar oluştuğu görüldü. Yangın haberini alan aracın sürücüsü olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Güngörende bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı

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EKİPLER KAMYONETTE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri yangın sonrası kamyonette inceleme yaptı.  İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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#Yangın#Güngören#İstanbul

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