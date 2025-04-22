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Güngören'de 6 katlı apartman kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi!

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#Güngören#Bina#Tahliye
Güngörende 6 katlı apartman kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 04:17

Güngören'de akşam saatlerinde 6 katlı bir bina, kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi. Belediye ekipleri bina çevresinde önlem alırken bina sakinleri ise otellere yerleştirildi.

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Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta yaşandı. Elinden bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi. Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.

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#Güngören#Bina#Tahliye

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