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Güngören D-100 Karayolu'nda yürüyen yayaya otomobil çarptı

#İstanbul#Trafik#Kaza
Güngören D-100 Karayolunda yürüyen yayaya otomobil çarptı

İstanbul Güngören Merter D-100 üzerinde yürüyen yayaya otomobil çarptı. Yaralıya ilk müdahale yol üzerinde yapılırken Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza saat 07.40 sıralarında Güngören D-100 karayolu Beylikdüzü istikameti Merter Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 VK 9457 plakalı otomobil sürücüsü D-100 Karayolu'nda seyrettiği sırada yolda aniden önüne çıkan yayaya çarptı. Kaza sonrası yaya yol ortasına fırlarken sürücü otomobilini yol kenarına park ederek hemen yaralının yanına gitti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yol üzerinde yaptı. İtfaiye araçları ve ambulanslar nedeniyle yan yol trafiği tamamen dururken D-100 üzerinde yaralıya ilk müdahale edildiği anlarda da trafik tek şeritten sağlandı. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yolda yürüyen yayaya çarpan sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#İstanbul#Trafik#Kaza

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