Güneydoğu’da tablo değişmedi... Deprem illerinde Erdoğan yükseldi

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9 ilin yer aldığı bölgede 5 milyon 700 bin civarında seçmen bulunuyor. İlk turda 4 milyon 627 bin olan geçerli oylar, ikinci turda yaklaşık 184 bin fireyle 4 milyon 443 binde kaldı. Bu sayı yüzde 4’e yakın oransal kayba denk geliyor.

İlk turda bölgede yüzde 50.32 oyla birinci çıkan Kılıçdaroğlu, ikinci turda binde 18 civarında artış ve yüzde 50.5 oranıyla ilk sırayı korudu. İlk turda bölgeden 2 milyon 328 bin 309 oy alan Kılıçdaroğlu, dün 2 milyon 243 bin oya düşmesine karşın katılımdaki azalma nedeniyle oransal farkını yükseltti.

ÜÇ PARTİNİN TOPLAMI

Bölgede milletvekili genel seçiminde AK Parti, yüzde 36 oy oranıyla 65 sandalyeden 30’unu alarak birinci çıkmıştı. Yeşil Sol yüzde 34.83 oyla 25 milletvekili kazanırken, MHP yüzde 6 oyla 3, İYİ Parti de yüzde 3 oyla 1 milletvekili çıkardı. Bölgeden 6 milletvekili çıkaran CHP’nin oy oranı yüzde 12 idi. İlk turda olduğu gibi partisinden 38 puan civarında daha fazla oy alan Kılıçdaroğlu, Güneydoğu’da CHP, YSP ve İYİ Parti’nin toplam seçmenine denk oy kazandı.

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DEPREM İLLERİNDE ERDOĞAN YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ikinci en yüksek oyunu yüzde 75.85 oranıyla Şırnak’ta alan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır (% 71.94), Batman (% 67), Mardin (% 66) ve Siirt’te (% 56) yarışı önde tamamlamıştı. Erdoğan da, 14 Mayıs’ta Şanlıurfa’da yüzde 62, Adıyaman’da yüzde 66.2, Gaziantep’te yüzde 59.76, Kilis’te yüzde 65.55 oy almıştı. 2. turda Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da 0.3, Mardin’de 1 puan kayba uğradı; Şırnak’ta ise 0.44 puan artış sağladı. Erdoğan ise oy oranını deprem illeri olan Şanlıurfa’da 2.9, Adıyaman’da 2.7, Gaziantep’te 3, Kilis’te 4.4 puan arttırdı.