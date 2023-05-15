Güneydoğu’da denge korundu

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GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi, 5 yıl önce olduğu gibi 65 milletvekili çıkardı. Yüzde 80 civarındaki oyun sayıldığı gece saatlerindeki sonuca göre bölgede AK Parti ile HDP arasındaki sandalye dağılımı büyük oranda korundu. AK Parti, yüzde 36 civarında oy oranıyla bölgede birinci parti olmayı sürdürürken, ilk hesaplamalara göre 29 milletvekili çıkaracağı görünüyordu. AK Parti, 2018’de yüzde 39.96 olan bölge oylarında 4 puana yakın kayıp yaşarken, bu değişim milletvekili sayısında sadece 1 eksilme getirdi. AK Parti 2018’de bölgeden 30 milletvekili çıkarmıştı.



HDP’yi bünyesinde bulunduran Yeşil Sol İttifakı ise dünkü saat 22.00 sıralarındaki sonuçlara göre yüzde 35 civarında oy oranıyla 26 milletvekili çıkaracağı görüldü. CHP’nin yüzde 12’ye yaklaşan oyla 6, MHP’nin de yüzde 6’ya yaklaşan oranla 3 milletvekili kazanacağı hesaplanıyor. İYİ Parti de yüzde 3 civarında oyla 1 sandalye kazandı. CHP, bölgedeki oy oranını ve milletvekili sayısını 2018’e göre artırdı. CHP, 2018’de yüzde 6.92 oyla 4 milletvekili kazanmıştı.



5 İL ‘KILIÇDAROĞLU’ 4 İL ‘ERDOĞAN’ DEDİ



Cumhurbaşkanı seçiminde ise bölge illerinin 5’inde Kemal Kılıçdaroğlu, 4’ünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladığı görüldü. Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te yüzde 74’e ulaşan oranlarla Kılıçdaroğlu birinci çıkarken, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yüzde 66’yı bulan oranlarla Erdoğan ilk sıraya yerleşti. Milletvekili seçiminde de benzer ayrışma görüldü. AK Parti, Şanlıurfa’da 8 milletvekili çıkarırken, Yeşil Sol Parti de Diyarbakır’da 8 sandalyeye ulaştığı görüldü. HDP 2018’de Diyarbakır’dan 9 milletvekili çıkarmıştı. Diyarbakır’da bu iki parti dışında sadece CHP 1 sandalye kazandı. Şanlıurfa'da Yeşil Sol’un 4, Diyarbakır’da da AK Parti’nin 3 milletvekili çıkarması bekleniyor.

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HDP’NİN OYU ERİDİ AK PARTİ YÜKSELDİ

Diyarbakır’da Yeşil Sol İttifak da yüzde 62’ye ulaştı. 5 yıl önce olduğu gibi 12 sandalyesi bulunan şehirde Yeşil Sol 8 milletvekili kazandı. AK Parti 2018’deki yüzde 21.4 oyunu 1 puan civarında artışla yüzde 22.8’lere çıkardı ve 3 sandalye kazandı. CHP ise 2018’de yüzde 2.5 olan oyunu iki kattan fazla artırarak yüzde 7.6’ya çıkarıp 1 milletvekili aldığı görüldü. İYİ Parti yüzde 2, Yeniden Refah Partisi ve MHP yüzde 1’ler civarındaki oy oranlarıyla milletvekili çıkaramadı. Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71’i aşarken, Erdoğan partisinden daha yüksek oy almasına karşın yüzde 27 civarında kaldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan da yüzde 1.29 oy aldığı görüldü.



AK PARTİ SAYIYI KORUDU



AK Parti’nin, Gaziantep’teki oy oranı düşmesine rağmen yine 8 milletvekili kazandığı görünüyordu. CHP ise 2018’e göre 5 puan civarındaki artışla yüzde 20’yi geçen oy oranıyla 3 milletvekili çıkardı. CHP’nin bu şehirden 2 milletvekili vardı. MHP 1 sandalye kaybedip tek milletvekiline düşerken, 2018’de olduğu gibi diğer iki sandalye Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti’de kaldı.