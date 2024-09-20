Güneyde Türkiye olmadan olmaz

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 1 Ekim’de görevini eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye devretmeden önce Alman Marshall Fonu’nda veda konuşması yaptı. Stoltenberg, ABD’yi kendini Avrupa ile ortaklıktan izole etmeme konusunda uyarırken, Avrupa’yı da güvenliği için güneyde Türkiye’den kuzeyde Norveç’e NATO şemsiyesine ihtiyaç duyduğunu kabul etmeye çağırdı. NATO olmadan Avrupa kıtasında güvenlik olmayacağının anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Stoltenberg, savunma harcamalarının yüzde 80’inin Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerden geldiğini hatırlattı. Bunun sadece kaynaklarla ilgili olmadığını aynı zamanda coğrafyayla ilgili olduğunu belirten Stoltenberg, “Güneyde Türkiye, kuzeyde Norveç ve batıda ABD, Kanada ile Birleşik Krallık olmadan Avrupa kıtasının güvenliğini tasavvur etmek mümkün değil” dedi.

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TÜRKİYE VE YUNANİSTAN DOST OLMALI

Bir soru üzerine Türk-Yunan ilişkilerine de değinen Stoltenberg, “Türkiye ve Yunanistan, son derece önemli iki müttefikimiz ve ortak güvenliğimize farklı şekillerde katkı sağlıyorlar. Her iki ülke de NATO’da önemli rol oynuyor ve günlük olarak aldığımız kararlarda yer alıyorlar. Bazı farklı yaklaşımlar ve zorluklar ortaya çıktığında bunların çoğu ikili diyalog yoluyla çözülüyor” dedi. İki ülke arasında gerçekleştirilen her görüşme ve diyaloğu memnuniyetle karşıladığının altını çizen Stoltenberg, “Müttefikler dost olmalı” diye konuştu.

5 BÜYÜK DERS ALDIM

Stoltenberg, 10 yıllık görev süresinde 5 büyük ders aldığını, bunların NATO’nun gelecekteki başarısının anahtarı olduğunu söyledi. Stoltenberg aldığı dersleri şöyle sıraladı:

“Öncelikle, barış için bedel ödemeye istekli olmalıyız. Ne kadar çok para olursa, savunmamız o kadar güçlü olur, caydırıcılığımız o kadar etkili olur, güvenliğimiz o kadar sağlam olur.

Özgürlük serbest ticaretten daha önemli. Rusya’ya enerji bağımlılığı geliştirilmesine benzer bir hata Çin ile yapılmamalı.

Askeri güç diyalog için ön koşul.

NATO’DA PEK BİR ŞEY OLMAZ

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 10 sene önce NATO Genel Sekreterliği teklifini aldığında Norveç’te savunma ve dışişleri bakanlığı yapmış babasına fikrini sorduğunu ve babasından “NATO’da pek bir şey olmaz” yanıtını aldığını belirtti. Stoltenberg, NATO’da çalışıp sıkıcı yıllar geçireceği fikrine babasının pek sıcak bakmadığını söyledi. Ancak kendisinin liderlik ettiği son 10 yılda NATO’nun çevresindeki dünyanın kökten değiştiğini ifade eden Stoltenberg, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, terör örgütü DEAŞ’ın yükselişi, COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin ile artan rekabet, siber saldırılar, iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki artan etkileri gibi birçok gelişme yaşandığını dile getirdi. Stoltenberg, müttefiklerin gelecek yıllarda GSYH’nin yüzde 2’sinden çok daha fazlasını savunmaya harcamak zorunda kalacaklarına işaret etti. Askeri gücün sınırları olduğunu öğrendim. Bunu Afganistan’da açıkça gördük.”

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Stoltenberg, aldığı son dersin en önemlisi olduğunu dile getirerek, Atlantik’in iki yakası arasındaki bağın asla hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA SAVAŞI BİTMELİ

Stoltenberg, Ukrayna’daki savaşla ilgili ise şunları söyledi: “Avrupa’da istikrarlı bir Ukrayna olmadan sürdürülebilir bir güvenlik olamaz. NATO üyeliği olmadan Ukrayna için kalıcı bir güvenlik olamaz. NATO’nun kapısı açık. Ukrayna katılacak.”