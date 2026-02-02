Güney’de katliam gibi iki kaza! 17 ölü, çok sayıda yaralı

Haberin Devamı

Tekirdağ’dan Antalya’ya giden Buzlu Turizm’e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün 10.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu’nda girdiği virajı alamadı. Bariyerlere çarparak aşan otobüs şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Kaza yerinde tam bir can pazarı yaşanırken, ekipler araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

UZUVLARI DİKİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen sağlık durumu ağır olan yaralıların Neziha Kutlu (49), Abdou Nazıro Gninkougui (24), Firdevs Sarı (4), Sedef Sarı (27) ile Yavuz Selim Yiğit (21) olduğu kaydedildi. Yavuz Selim Yiğit kopan kolunun, Sedef Sarı ise kopan bacağının dikilmesi için Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyata alındı. Kazada yaşamını yitiren 10 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin, Sudem Çakmak (19), Onur Yılmaz (21), Pervin Önal (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (16), Seymen Çınar Sarı (12), İzzet Karaağaç (53), Resmiye Göktepe (62) ve Erdi Demirsoy (25) olduğu belirlendi.

YAĞMUR VE SİS

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine giderek kurtarma çalışmalarını takip etti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, “Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de vardı. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir” diye konuştu.

‘ŞOFÖR ÇOK HIZLI GELİYORDU’

Otobüsteki yolculardan Ahmet Kodaz, “Yol sisliydi, şoför çok hızlı geliyordu. Viraja yaklaşınca, virajın sert olduğunu biliyorum, tutundum ama şoför virajı alamadı. Yana doğru yattı, sürüklendi, bariyerlere çarptı. İnsanlar düşmeye başladı, tutmaya çalıştım ama tutamadım” dedi.

Bölgede oturan ve işletmesi olan Fatma İnce ise “Bu yol ölüm makinesi. Sürekli kaza oluyor. Acil bir çözüm bulunmalı. Ben de şoförüm ve bu virajda ilerlerken çok tedirgin oluyorum. Ne annelerin canı yanıyor. Yetkililerden destek istiyoruz. Bir çalışma yapılsın bu yolda” diye konuştu.

Yunus Yıldız, “Kazayı gördükten sonra durdum. Yaşayanları yola doğru çıkardık. Ufak kız çocuğu vardı onu çıkardık. Elimizden geleni yaptık. ‘Ailemi ara, benim kolum koptu, bacağım koptu’ diyenler vardı. İnsanların yarısı yoldaydı, yarısı otobüsün altında, yarısı otobüsün yan tarafındaydı. O duygu gerçekten tarif edilemez” ifadelerini kullandı.

KAFA KAFAYA

Antalya - Isparta karayolunda Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında dün 11.00 sıralarında 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobil de hurdaya dönerken, kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerin Melek Akgün, Sedat Akgün, Kuzey Akgün, İfakat Aydın, Cumali Süzer, Nevin Süzer ve Hasan Akdağ olduğu kaydedildi. Yaralıların ise Azra Akgün, Melike Akgün, Meryem Küçük, Zeynep Süzer ile Rabia Akdağ olduğu belirtildi.