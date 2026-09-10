Güneyde ateşle imtihan

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Antalya’nın Aksu ilçesinde geçen pazartesi 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı. Aksu ve Kepez’de 4 mahallede 254 ev tahliye edildi, 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede tehlike altındaki hayvanlar da tahliye edildi. Çok sayıda ev ve ahırın yandığı orman yangınının enerjisi, önceki akşam düşürüldü. Havanın kararmasıyla, helikopter ve uçaklarla müdahale dururken, kara ekipleri sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Dün de günün aydınlanmasıyla helikopter ve uçaklar yeniden müdahaleye başladı. Çalışmalara 2 uçak ve 8 helikopterin yanı sıra 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer araçlar ile 1000’in üzerinde personelin katıldığı kaydedildi.

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KALBİ ALEVLERE DAYANAMADI

Yangının başından itibaren çalışmalara destek veren evli ve 2 çocuk babası Hasan Kahya (53), ahırındaki hayvanları güvenli bölgeye taşıdıktan sonra uçuşan küllerin saman balyalarını tutuşturmasını engellemek amacıyla hortum ararken kalp krizi geçirdi. Çevresindekilere kendini iyi hissetmediğini söyleyen Kahya, yoldan geçen bir otomobille ana yola götürüldü. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken bilinci açık olan ve sürücüye yol tarifi yapan Kahya, hasta nakil aracına aktarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftçilik ve kamyon şoförlüğü yapan Kahya’nın 15 Eylül’de doğum günü olduğu öğrenildi. Olayın ardından fenalaşan eşi Gülay Kahya tedavisinin ardından taburcu edildi. Kahya’nın cenazesi ise Aksu’da toprağa verildi.

2 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ

Diğer yandan Aksu’da 26 büyükbaş ve 90 küçükbaş hayvanın tahliyesinin gerçekleştirildiği, şu ana kadar 18 ahırın yangından etkilendiği kaydedildi. Yangın bölgelerinde kesintisiz iletişimin sağlanabilmesi için 3 mobil baz istasyonu konumlandırıldı. Hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD Başkanlığı’ndan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 2 milyon TL acil yardım ödeneği talep edildi.

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KURYELER SEFERBER OLDU

Söndürme çalışmalarına alevlerin tehdit ettiği mahallelerde yaşayanlar da destek verdi. Onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su aldığı havuza, traktörleriyle, beton mikserleriyle su taşıdı. 3 gündür söndürme çalışmalarına katılan mahalleli Şaban Yağan, “Günlerdir yangın köyümüze ulaşmasın diye uğraşıyoruz” dedi. Yangın bölgesinde gönüllü olarak görev yapan çok sayıda kurye, erzak dağıtım alanlarında temin ettikleri su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi atıştırmalıkları, ulaşımın zor olduğu engebeli alanlara motosikletle ulaşıp alevleri söndürmeye çalışan personele dağıttı. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler, söndürme çalışmalarına da yardım etti.

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Vali Hulusi Şahin dün akşam saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

KUMLUCA VE BOZYAZI KONTROL ALTINDA

Antalya’nın Kumluca ilçesinde önceki gün öğle başlayan, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyerek yayılan orman yangını ise havadan ve karadan yürütülen müdahale çalışmalarıyla dün tamamen kontrol altına alındı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, “Yangın, yaklaşık 3 bin 500 dönümlük alanda etkili oldu. Bunun dışında bir evde tamamen, 5-6 evde ise kısmi zarar olmuş durumda” dedi.

Mersin’in Bozyazı ilçesindeki ormanda önceki gün öğle yangın çıktı. 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel ile müdahale edilen yangın dün öğle kontrol altına alındı.

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KOZAN’DA 2’NCİ GÜN GERİDE KALDI

Adana’nın Kozan ilçesinde önceki sabah başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 2’nci gününde devam etti. Bölgede rüzgârın hızı yavaşlarken, Aladağ’da alevlerin kontrol altına alındığı kaydedildi. Üç ilçede, dumandan etkilenen 16 kişi hastanelerde ayakta tedavi edildi, 285 hane boşaltıldı, 835 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Musa Hacılı Mahallesi’ndeki 19 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda hayvan da öldü. Evi yanan Fadime Daşdemir (74), “Köyde bulduğumuz bir otomobile binip baraj gölüne indik. Sonrasında evimi görünce dünyam yıkıldı” diye konuştu.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde de dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı, akşama doğru kontrol altına alındı.

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YANGIN PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Antalya’daki orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘Yörükeli Hareketi Antalya’ isimli sosyal medya hesabından yapılan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.