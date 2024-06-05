Güney, Kuzey’e göre daha çok kuruyacak

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Son yıllarda su kaynakları üzerindeki iklim değişikliğinin etkileri, coğrafi konumu nedeniyle ülkemizde de önemli ölçüde hissedilmeye başladı. Bu olumsuz iklim etkisi, Türkiye’nin sınırlı su kaynaklarının azalmasına ve su stresi yaşayan ülkeler arasına girmesine neden oldu. Diğer yandan her geçen gün artan sanayileşme ve nüfus ile birlikte, suya olan talep de arttı. Bu durum, su kaynaklarının yönetilmesi ve korunması ihtiyacını daha da ön plana çıkardı. Bu kapsamda İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin hazırladığı ‘İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu’nu paylaştı.

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‘YAĞIŞLAR AZALACAK’

Prof. Dr. İzzet Öztürk, koordinatörlüğünü yaptığı araştırmada ortaya çıkan veriler hakkında özetle şunları söyledi:

“Türkiye’de 2020 yılında kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktar 1346 metreküp olarak gerçekleşti. Bu duruma göre Türkiye su sıkıntısı olan ülkeler arasında yer alıyor. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Türkiye’nin güney havzalarında su potansiyellerinde ciddi oranlarda azalma meydana geleceği, bununla birlikte kuzey havzalarımızdaki değişimin sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Güney havzalarında ise yağışın eksilmesi ile birlikte ısınma kaynaklı buharlaşma ve terleme artışı da su potansiyelini ayrıca azaltacak.

OLASI SENARYOLAR

2020 ile 2100 yılları arasında, özellikle 2070 sonrasında ortalama sıcaklıkların iyimser senaryoya göre 2.5 derece, kötümser senaryoya göre 5 derece artacağı ve yağış miktarlarının yüzde 10 ila 20 arasında azalacağı öngörülüyor. İstanbul’da 2020-2050 arası dönemde yüzde 15 ve 2050 sonrasında yüzde 30 civarlarında su potansiyellerinde azalma yaşanabilir.”