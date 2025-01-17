Güney Kutbu’na ulaşan ilk Türk... 933 km kızak çekti Ay-yıldızlı bayrağı dikti

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Eski olimpik sporcu, kürekte dünya 3’üncüsü ve Ironman (Demir adam) unvanına sahip Ali Rıza Bilal, 21 Kasım 2024 tarihinde Antarktika’nın deniz kıyısından tek başına çıktığı yolculuğunu 51 günde tamamlayarak Güney Kutbu’na yürüyerek ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçti. 933 kilometrelik yolu eksi 40 derecelere ulaşan zorlu hava şartlarında kat ederek hedefine ulaşan Bilal, Güney Kutbu’nun merkezinde Türk bayrağı, Atatürk posteri açıp, İstiklal Marşı okudu.

BU YÜRÜYÜŞÜ 9 KİŞİ YAPABİLDİ

Messner Rotası’nı kullanıp Güney Kutbu’na kadar 100 kilogramlık kızakla yürüdüğünü ifade eden Bilal, tarihte solo yürüyüşü, bu rotada sadece 9 kişinin yapabildiğini söyledi. 51 günlük süreçte birçok zorluk yaşadığını kaydeden Bilal, “Daha ikinci haftada kayak bağlamam kırıldı. 2 tane batonumun stoperi kırıldı ve tamir etmek zorunda kaldım. Sonar panelim ve termosum da kırıldı. Başıma gelmeyen şey kalmadı ama mücadeleye devam ettim. Türk bayrağımızı, kutupta tek başına yürüyen ve kıtayı geçen biri olarak dalgalandırmak istedim. 51 günün sonunda bu işi başardım. Bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Yürüyüşümü tamamlayalı 4 gün oldu. Hâlâ kendime, böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

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‘PARMAKLARIMI KAYBETMEKTEN KORKTUM’

51 günlük süreçte, her gün yaklaşık 10 saat ve 20-21 kilometre yol yürüdüğünü kaydeden Bilal, “Çok zorluklar çektim çünkü Antarktika herkesin bildiği gibi dümdüz bir yer değil. ‘Sastrugi’ denilen ve rüzgârın etkisi ile oluşmuş dalga formunda oluşumlar var. Bunlar 20 santimden, 2 kilometreye kadar ulaşıyor. Hiçbir yer görünmediği zaman onların üstünden geçmek zorunda kalıyorsunuz. 100 kiloluk kızak devriliyor ve toparlamanız gerekiyor. Bol karda kızak çekmek zaten çok zor. Çünkü kızak ve kayaklar karın içine gömülüyor. Mesela kayak bağlamam kırıldığı zaman botumu kayağa bağlamak zorunda kaldım. O bağ günde 4-5 defa çözülüyordu ve çıplak ellerle tekrar bağlamak 10 dakika sürüyordu. Parmaklar tutmuyor, hissizleşiyor ve sonra yürüyüş esnasında 1-2 saat sonra kendine geliyordu parmaklarım. Bu beni çok korkuttu. ‘Acaba parmaklarım hissizleşir mi, kaybeder miyim’ diye. Keza burnum ve dudaklarım soğuktan dondu” diye konuştu.

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EŞİM YARDIM ETMESE BAŞARAMAZDIM

“Eşim Göksu Tugay Bilal çok yardımcı oldu. Gece-gündüz beni takip etti. İki GPS cihazım bozuldu. Yanlış tarafa doğru yöneldim. Bunu eşim ve harita takipçisi fark ederek, buradaki lojistik şirketine bildirdiler. 2 gün kaybetmeme rağmen 51 günün sonunda Güney Kutbu’na ulaştım. Onun desteği olmasaydı yapamazdım.”