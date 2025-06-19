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Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi'ye Samsun'da sözlü taciz | Tepki çeken anlar kamerada

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#Samsun#Taciz#Hyojeong Park
Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochiye Samsunda sözlü taciz | Tepki çeken anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 14:49

İstanbul Kadıköy'de 71 yaşındaki Y.Z.A.'nın sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan, 'Mhyochi' ismiyle tanınan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Hyojeong Park, Samsun'da da sözlü tacize uğradı. Sosyal medyada viral olan görüntüler, tepki çekti.

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Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu. 3 gündür Samsun'u takipçilerine tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochiye Samsunda sözlü taciz | Tepki çeken anlar kamerada

'Mhyochi'nin, 'Yürüyorum, teşekkürler, bay bay' demesine rağmen, sözlü tacize uğradığı anlar kameraya yansıdı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, takipçilerce rahatsız edici bulundu ve sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochiye Samsunda sözlü taciz | Tepki çeken anlar kamerada

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BENZER DURUM DAHA ÖNCE İSTANBUL'DA YAŞANMIŞTI

Mhyochi, daha önce de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir canlı yayın sırasında fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. Samsun'daki olay sonrası fenomenin yaklaşık 2,5 saat süren yayını sekteye uğradı.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochiye Samsunda sözlü taciz | Tepki çeken anlar kamerada

O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Koreli yayıncıya destek mesajları göndererek Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaya devam etmesini istedi.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochiye Samsunda sözlü taciz | Tepki çeken anlar kamerada

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#Samsun#Taciz#Hyojeong Park

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