Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi'ye Samsun'da sözlü taciz | Tepki çeken anlar kamerada

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Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu. 3 gündür Samsun'u takipçilerine tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

'Mhyochi'nin, 'Yürüyorum, teşekkürler, bay bay' demesine rağmen, sözlü tacize uğradığı anlar kameraya yansıdı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, takipçilerce rahatsız edici bulundu ve sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

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BENZER DURUM DAHA ÖNCE İSTANBUL'DA YAŞANMIŞTI

Mhyochi, daha önce de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir canlı yayın sırasında fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. Samsun'daki olay sonrası fenomenin yaklaşık 2,5 saat süren yayını sekteye uğradı.

O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Koreli yayıncıya destek mesajları göndererek Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaya devam etmesini istedi.