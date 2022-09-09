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Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Sidar ile evlendi

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#ADANA#Güney Kore#Nikah
Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiyede tanıştığı Sidar ile evlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 14:59

GÜNEY Koreli Seokjin Jeong (36), kültür gezisi için geldiği Türkiye’de tanıştığı Adanalı Sidar Döngel (26) ile evlendi. Jeong, "Aşkı Türkiye’de bulacağımı hiç düşünmezdim" dedi.

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Antalya'da 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim gören Adanalı Sidar Döngel, kültür gezisi için ülkeye gelen Güney Koreli tarih öğretmeni Seokjin Jeong ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Sidar ve Seokjin, bir süre sonra arkadaş çevreleri ve aileleriyle de tanışıp evlenmeye karar verdi.

Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiyede tanıştığı Sidar ile evlendi

Adana'ya gelen Seokjin ile Sidar, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, davetlilerin katılımıyla kıyılan nikahta, ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.
Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiyede tanıştığı Sidar ile evlendi


Türk kültürünü çok sıcak bulduğunu dile getiren Seokjin Jeong, "Aşkı Türkiye'de bulacağımı hiç düşünmezdim ancak en iyi Türk kadınıyla evlendim" dedi.
Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiyede tanıştığı Sidar ile evlendi

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#ADANA#Güney Kore#Nikah

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