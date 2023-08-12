Güney Koreli gönüllüler depremzedeleri unutmadı

Haberin Devamı

Osmaniye Belediyesi koordinasyonunda, Güney Kore Merhaba Eğitim ve Kültür Derneği üyelerinden oluşan heyet, yaklaşık 9 bin kilometre mesafeyi kat ederek, ilk olarak Karaçay Konteynerkenti’ni ziyaret edip burada çocuklarla buluştu. Güney Koreliler, çocuklarla birlikte çeşitli oyun faaliyetlerinde bulunup müzik dinletisi sundu. Ardından karate gösterisi sunan Güney Koreliler, afetzede çocuklar tarafından alkışlandı. Gönüllü ekip, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret ederek, yapacakları yardım faaliyetleri hakkında bilgi aktardılar. Başkan Kadir Kara ise konuşmasında, “Yaşadığımız deprem felaketinden bu yana bizleri yalnız bırakmayan Güney Koreli dostlarımızı makamımızda ağırladık. Güney Kore Merhaba Eğitim ve Kültür Derneği üyelerine ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı şehrimiz, ülkemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

‘KARDEŞ VE DOST ÜLKE OLARAK BİLİYORUZ’

Cho Inyoung, grup lideri Tae Wonseok’un Osmaniye’de yapacakları yardım faaliyetlerini tercüme ederek şunları kaydetti:“Bizim çok eskiye dayanan, tarihsel olarak kardeş ve dost ülke olduğumuzu biliyoruz. Kore savaşlarında Türklerin gelip bizlere çok fazla yardımcı olduğunu biliyoruz. Bizler Türkiye’de deprem olduğunu duyduk ve 6 ay gibi bir süre geçti. Türklerin nasıl yaşadığını, nasıl bir şekilde ayağa kalktığını gözümüzle gördük ve yanınızda olduğumuzu göstermek için buradayız. Bütün gücümüzle size destek için buraya kadar geldik.”

Kadir Kara