Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Güney Koreli gönüllüler, depremzedeler için Osmaniye'de

Güncelleme Tarihi:

#Güney Kore#Depremzede#Kahramanmaraş
Güney Koreli gönüllüler, depremzedeler için Osmaniyede
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 14:43

Güney Kore'den Türkiye'ye gelen, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 20 kişilik gönüllü ekip, Osmaniye'de 4 gün yardım faaliyetinde bulunacak.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'ye yönelik uluslararası yardımlar da sürüyor. Güney Kore'de faaliyet gösteren King's Business isimli sivil toplum kuruluşunun 20 üyesi, uçakla Adana Havalimanı'na geldi. Gıda, ilaç ve çadır getiren gönüllüler, daha sonra Osmaniye'ye hareket etti. Türkiye ile Güney Kore'nin kardeş ülke olduğunu belirten grup sözcüsü Seong Hong, "Hepimiz iş insanıyız. Deprem haberini aldığımız zaman hangi şehre gideceğimizi araştırmaya başladık. Osmaniye Belediyesi desteğe ihtiyaç olduğunu bildirdi. Kuruluşumuzun 400 üyesi var; ne yapabileceklerimizi planladık. Kendi aramızda topladığımız paralar ile insani yardım malzemeleri aldık. Osmaniye'de çadırlar kurup, yemekler yapacağız. Yanımızda 3 doktor ile hemşireler de var. 4 gün boyunca yardım faaliyeti sürdüreceğiz. Acınızı paylaşmak için geldik" dedi.

Haberin Devamı

Güney Koreli gönüllüler, depremzedeler için Osmaniyede

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güney Kore#Depremzede#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar