Güney Koreli fenomeni taciz eden şüpheli tutuklandı! İşte ilk ifadesi

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Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı. Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.



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Şüpheli Y.Z.A. savcılıkta verdiği ifadesinde “Ben müşteki şahsa yönelik kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadan. Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana iyi bayramlar deyince bende iyi bayramlar dedim ve şahsın elini öptüm. Kırmızı ışıklarda beklediğimiz sırada da şahsım poposunu ellemedim. Ancak kalabalıktan dolayı elim bayan şahsın poposuna değmiş olabilir. Ayrıca ben şahısla yüz yüze karşılaştığım sırada kendisinin konuştuğu ifadeleri anlamadığımdan sözler kullanıp kullanmadığımı anlamaya çalıştım. Ancak ben müşteki bayan şahsa yönelik cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Hareket ve sözlerim şayet yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi düşünülmesi halinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.



Şüpheli hakimlik sorgusunda ise “Kimseye cinsel tacizde bulunmadım. Ben ne dediğini de anlamadım. Ben ona bayramın mübarek olsun dedim. Ben kendisine hiçbir şekilde kasti dokunmadım. Kalabalık olduğu için temas olmuş olabilir. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

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Şüpheli Y.Z.A., hakimlik ifadesinin ardından tutuklandı.

