Güney Kore vize istiyor mu?

Haberin Devamı

Güney Kore ile Türkiye arasında Karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmaktadır. Güney Kore ile ülkemiz arasında 3 Mayıs 1972 tarihinde yürürlüğe giren vize muafiyeti uygulaması, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Kore Hükümetince, 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, bir sonraki bildirime kadar askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulama diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamillerini kapsamamaktadır.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kore Cumhuriyeti’ne turistik seyahatler halihazırda mümkün değildir.

Türk vatandaşlarının Güney Kore’ye seyahat etmeden önce Kovid-19 bağlamında Güney Kore makamlarınca alınmış olan ve ülkeye girişte uygulanan kısıtlamalar hakkında Seul Büyükelçiliğinin tavsiye ve uyarılarını dikkate almaları uygun olacaktır.