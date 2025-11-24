×
Güney Kore Başbakanı Beştepe'de: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Ankara#Lee Jae Myung
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. İki lider tören sonrasında ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lee'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Güney Kore Başbakanı Beştepede: Erdoğan resmi törenle karşıladı


21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Güney Kore Başbakanı Beştepede: Erdoğan resmi törenle karşıladı

ERDOĞAN VE LEE İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇTİ

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Lee, heyetler arası görüşmenin ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Lee resmi yemeğe iştirak edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Güney Kore Başbakanı Beştepede: Erdoğan resmi törenle karşıladı

