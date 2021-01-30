Güney Kafkasya’da ‘3 artı 3’ formülü

Görüşme sonrası yapılan ikili basın toplantısında Güney Kafkasya’daki ateşkesin kalıcı olması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Sadece istemek yetmez, katkı sağlamamız gerekiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi, Sayın Putin’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer liderlerin desteklemesiyle ‘3 artı 3 formatında’ Güney Kafkasya’yla ilgili bir iş birliği planlıyoruz. Güney Kafkasya’daki barış ve istikrar herkesin yararınadır ve bu bölgedeki normalleşme yine özellikle bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ama en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Dolayısıyla Ermenistan’ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz” dedi. Zarif de Türkiye ile istişare ettikten sonra Kafkasya’da 6’lı platform (Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Gürcistan ve Ermenistan) sürecini başlattığını hatırlatarak, “Ateşkes kalıcı hale gelmelidir. Bölgede ticaretin ve ekonominin canlanması sağlanmalıdır. Birçok farklı alanda işbirliği yapabiliriz. Umarım bu iş gerçekleşir” diye konuştu.

BIDEN YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Türkiye’nin İran, ABD ve AB arasında imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek verip katkı sağladığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimi yeniden bu anlaşmaya döner ve işbirliği yeniden tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran’a yönelik ambargolar da kalkmış olur. Türkiye olarak Amerika’nın yaptırımlarına karşı da duruşumuz bellidir. Bugün Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirttik” dedi. Zarif de, anlaşmadan tek taraflı çekilen “Trump yönetimini” “Terörist devlet” olarak niteleyerek, Biden yönetimine İstanbul’dan özetle şu mesajı verdi: “Mantıklı olan, nükleer anlaşmadan çıkan ABD’nin anlaşmaya geri dönmesidir. ABD’nin taahhütlerini yerine getirdiğini gördüğümüz anda biz de taahhütlerimizi yerine getirmeye hazırız. Dünyadaki tüm nükleer silahların imha edilmesini istiyoruz.”

DOLMABAHÇE’DE SICAK KARŞILAMA





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’i Dolmabahçe Sarayı’nda ağırladı. İki bakan, baş başa görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalar yaptı.

‘MOZART’ MÜJDESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi’nde seyir halindeyken korsanların bastığı “Mozart” isimli gemiden kaçırılan 15 Türk mürettebatının sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kısa zamanda güzel haberler alınacağını söyledi: “Güzel haberleri inşallah yakında alacağız. Süreç devam ediyor. Kurtulan 3 vatandaşımız da THY ile Türkiye’ye dönecekler. Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesi Bakü’ye ulaştı.” Çavuşoğlu ayrıca Türkiye’nin ilgili kurumlarının Gine Körfezi’nde korsanlıkla mücadelede bölge ülkeleriyle görüşmek için bir çalışma grubu kurduğunu ve grubun bölgeye gönderileceğini açıkladı.

Baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan dün akşam saatlerinde Gabon’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı.