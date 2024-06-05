Güney Eğitim Vakfı 30 yaşında

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkan ve bürokratları, Bölge Temsilcimiz Erdal Fernergiz ve çok sayıda eğitim destekçisi şenlikte bir araya geldi. Başkan Zeydan Karalar, çağdaş eğitimin önemine vurgu yaparak, “Laik Demokratik Türkiye için çağdaş, Atatürkçü eğitimin devamı şart.” dedi.



GÜNEY EĞİTİM VAKFI ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı’nın 30. Kuruluş Yıldönümü’nde yaptığı konuşmada, vakıf gönüllülerine, gençlere, ailelerine ve Adanalılara hitap etti. Güney Eğitim Vakfı’nın yaptığı işlere vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, “Hiçbir karşılık beklemeden, önemli bir hizmeti 30 yıl sürdürmek takdire şayan. Vakfın şu ana kadarki bütün yöneticilerini yürekten kutluyorum. O kadar faydalı bir iş yapıyorlar ki; tüm paydaşlar da buna gönülden destek veriyor. Elimizden geldiği ölçüde bizler de bu destekleri arttırarak devam ettireceğiz” dedi.



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FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR NESİLLER YETİŞTİRMEK ÖNEMLİ

Türkiye’de çok sayıda vakıf ve kuruluşun gençlere burs sağladığını ancak büyük çoğunluğunun öğrencileri belirli siyasi anlayışa yönlendirmek amacıyla destek verdiğine dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Ancak Güney Eğitim Vakfı tamamen Mustafa Kemal Atatürk’ün ufku doğrultusunda; Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller yetişsin diye burs veriyor. Amaç aydın bireyler, insanlar yetiştirmek. Bu çok saygın ve önemli bir amaç. Güney Eğitim Vakfı, çağdaş eğitimi merkeze koyan bir vakıf. Büyük güçlüklerle ve imkansızlıklarla kurulan Laik Demokratik Cumhuriyetin geleceği ile ilgilenmek bizlerin asli görevlerindendir. Bunu siyaset olarak değerlendirmek doğru olmaz. Devletin oturmuş sistemini, bekasını savunmak asla siyasete girmez. Bu partisel bir konu değil. O yüzden çok geç olmadan cesaretle çağdaş aydın eğitimi savunmak, bu doğrultuda çalışmak gerekir. Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk’ün ufku doğrultusunda aydın bir Türkiye’nin yaşaması için işlevler ve görevler üstlenmek.”

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