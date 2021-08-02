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Özge EĞRİKAR - Aydemir KADIOĞLU/İSTANBUL  
Haber Giriş: 02.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Güneşten kaçış! İstanbullu Boğaz ve plajlara akın etti

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Güneşten kaçış! İstanbullu Boğaz ve plajlara akın etti

İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar İstanbul Boğazı’nın serin sularına atlayarak serinlemeye çalışırken, çok sayıda vatandaş da plajlara akın etti.

Beşiktaş, Bebek Sahili’nde sıcaktan bunalanlar kendilerini Boğaz’ın serin sularına bıraktı. Denize atlayan vatandaşlar Boğaz’da hem serin suyun keyfini çıkarttı hem de pazar gününü değerlendirdi. Ahmet Çavuşoğlu, Boğaz’ın suyunun çok temiz olduğunu belirterek, “Deniz çok güzel, müsilaj göremedim zaten onun verdiği rahatlıkla girdim” dedi.

MENEKŞE PLAJI DOLDU

Sıcaktan bunalanların bir diğer adresi ise Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı oldu. Yoğun kalabalığın olduğu plajda Alp Torlak “Adana’da birisi zamanında güneşe ateş etmişti, şimdi onu daha iyi anlıyorum. Bu kadar sıcak olur mu ya?” dedi. Menekşe Plajı’na ailesi ile gelen Ahmet Topkaya ise 17 yıldır plaja geldiğini belirterek, “Su tertemiz ve güzel. Serinlemek için İstanbul’daki herkesi buraya davet ediyorum” diye konuştu.

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