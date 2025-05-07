Güneşli havalara veda! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı... İstanbul için sağanak alarmı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ORTA KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporunda ise yağışların cumartesi ve pazar günü yurt genelinde etkili olacağı bildirildi. Yarın 25 dereceye ulaşacak sıcaklılar pazar günü İstanbul'da yağışla birlikte 16 dereceye kadar düşecek.

EDİRNE'DE KUVVETLİ RÜZGAR, SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Edirne'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Umurbey Mahallesi Sarayiçi mevkisine giden yolda çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Belediye ekipleri, yola devrilen dalların kaldırılması için çalışma yaptı.

Haberin Devamı

Öte yandan, Saraçlar Caddesi'nde kurulu bir stant çadırı da kuvvetli rüzgarda devrildi.

Sağanak nedeniyle ise bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise iş yerleri girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Sağanağın etkili olduğu kentte, yer yer dolu geçişleri de meydana geldi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30