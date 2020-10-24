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Beyza Nur GÜLER-Zeki GÜNAL-Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE/İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Güneşi gören İstanbullular sokağa döküldü

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Güneşi gören İstanbullular sokağa döküldü
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GÜNEŞİ gören İstanbullular hafta sonunda, vaka sayılarındaki artışa rağmen meydanlara ve sahillere akın etti. Eminönü'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Güneşi gören İstanbullular sokağa döküldü
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı. İstanbullular, vaka sayılarının en çok arttığı illerden birinde yaşamalarına rağmen salgını görmezden geldi. Güneşi gören vatandaşlar, Eminönü ve Zeytinburnu Sahilleri'ne akın etti. Öte yandan Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. Piknik ve alışveriş yapan vatandaşların, zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
Güneşi gören İstanbullular sokağa döküldü

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