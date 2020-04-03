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DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 18:56,Son Güncelleme:/

Güneş yüzünü gösterince sahile akın ettiler, zabıta ekipleri uzaklaştırdı

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Güneş yüzünü gösterince sahile akın ettiler, zabıta ekipleri uzaklaştırdı
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İstanbul'da bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 'Evde Kal' çağrılarına rağmen çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşları zabıta ekipleri uzaklaştırdı.

Koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrıları yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da bulutlu havanın ardından akşamüstü güneşin yüzünü göstermesiyle çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti.

Güneş yüzünü gösterince sahile akın ettiler, zabıta ekipleri uzaklaştırdı

Güneş yüzünü gösterince sahile akın ettiler, zabıta ekipleri uzaklaştırdı
Çağrılara uymayan kişilerin yürüyüş yaptığı, bank ve kayalıklarda oturup denizi izlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise sahile çocuklarıyla birlikte geldi.

Güneş yüzünü gösterince sahile akın ettiler, zabıta ekipleri uzaklaştırdı

Arkadaşıyla birlikte sahilde yürüyen bir vatandaş, "Yürüyüşe çıktım. Evde bunaldık. Çıkmayı düşündük. Biz yeni çıktık. Üç, dört gündür evden çıkmamıştık" diye konuştu. 

Güneş yüzünü gösterince sahile akın ettiler, zabıta ekipleri uzaklaştırdı

ZABITA EKİPLERİ VATANDAŞLARI UZAKLAŞTIRDI 

Bir süre sonra Yenikapı sahiline gelen zabıta ekipleri, anonslar yaparak vatandaşların sahil şeridini boşaltmalarını istedi. Zabıta ekipleri 'sahil şeridinde bulunan vatandaşlar lütfen sahil şeridini boşaltalım' anonsu yaparak vatandaşları sahilden uzaklaştırdı. Ekiplerin gelip, uyarı yapmasının ardından Yenikapı sahilindeki yürüyüş alanı boş kaldı. 

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