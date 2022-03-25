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Güneş tutulması ne zaman? 2022 Güneş tutulma tarihi

#Güneş Tutulması#Güneş Tutulması Tarihi
Güneş tutulması ne zaman 2022 Güneş tutulma tarihi

Güneş tutulması gibi doğa olaylarını merakla bekleyen tutkunlar, araştırmalarına devam ediyor. Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan parçalı güneş tutulması, astronomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Peki, güneş tutulması ne zaman izlenebilecek? İşte, merakla araştırılan tutulması tarihleri ve detaylı bilgiler

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Güneş tutulması, 2022 yılında astronomiyi yakından takip eden kişiler tarafından merakla incelenecek. Bu kez tam olarak meydana gelecek olan güneş tutulması, belirli bölgelerden gözlemlenebilecek. İşte, merakla araştırılan güneş tutulması ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bazı detaylar

2022 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılında ülkemizden sadece bir Güneş tutulması gözlenebilecektir. 25 Ekim 2022 Parçalı Güneş Tutulması Türkiye saati ile 12.40 – 15.05 arasında meydana gelecek. Bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50’de gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık %50’si örtülecek.

Bu bir tam güneş tutulması olmadığı için çıplak göz veya herhangi bir optik cihaz ile izlenemez. Mutlaka özel filtreli tutulma
gözlüğü veya filtresi kullanılmalıdır. Aksi takdirde gözde körlükle sonuçlanacak kalıcı hasar oluşabilir.

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Parçalı Güneş tutulmasının maksimum evresinde Güneş’in yaklaşık %50’si Ay tarafından örtülecek.

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