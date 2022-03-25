Güneş tutulması ne zaman? 2022 Güneş tutulma tarihi

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Güneş tutulması, 2022 yılında astronomiyi yakından takip eden kişiler tarafından merakla incelenecek. Bu kez tam olarak meydana gelecek olan güneş tutulması, belirli bölgelerden gözlemlenebilecek. İşte, merakla araştırılan güneş tutulması ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bazı detaylar

2022 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılında ülkemizden sadece bir Güneş tutulması gözlenebilecektir. 25 Ekim 2022 Parçalı Güneş Tutulması Türkiye saati ile 12.40 – 15.05 arasında meydana gelecek. Bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50’de gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık %50’si örtülecek.

Bu bir tam güneş tutulması olmadığı için çıplak göz veya herhangi bir optik cihaz ile izlenemez. Mutlaka özel filtreli tutulma

gözlüğü veya filtresi kullanılmalıdır. Aksi takdirde gözde körlükle sonuçlanacak kalıcı hasar oluşabilir.

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Parçalı Güneş tutulmasının maksimum evresinde Güneş’in yaklaşık %50’si Ay tarafından örtülecek.