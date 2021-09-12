Güneş tutulması ne zaman? 2021 Güneş tutulma tarihi
Güneş tutulması gibi doğa olaylarını merakla bekleyen tutkunlar, araştırmalarına devam ediyor. Kuzey Amerika'dan gözlemlenebilecek olan parçalı güneş tutulması, astronomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Peki, güneş tutulması ne zaman izlenebilecek? İşte, merakla araştırılan tutulması tarihleri ve detaylı bilgiler
Güneş tutulması, 2021 yılında astronomiyi yakından takip eden kişiler tarafından merakla incelenecek. Bu kez tam olarak meydana gelecek olan güneş tutulması, belirli bölgelerden gözlemlenebilecek. İşte, merakla araştırılan güneş tutulması ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bazı detaylar
2021 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2021 yılında son Güneş tutulması, 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği Ay tutulması ise 19 Kasım 2021 tarihinde gözlemlenebilecek.