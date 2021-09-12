Güneş tutulması ne zaman? 2021 Güneş tutulma tarihi

Güneş tutulması, 2021 yılında astronomiyi yakından takip eden kişiler tarafından merakla incelenecek. Bu kez tam olarak meydana gelecek olan güneş tutulması, belirli bölgelerden gözlemlenebilecek. İşte, merakla araştırılan güneş tutulması ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bazı detaylar

2021 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2021 yılında son Güneş tutulması, 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği Ay tutulması ise 19 Kasım 2021 tarihinde gözlemlenebilecek.

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