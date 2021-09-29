Güneş kendi etrafında döner mi?

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Güneş turunu kendi ekseni etrafında 25 günde tamamlar. Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönüş yapar. Bu durum güneş saatinin tersine doğru gerçekleşir. Güneş tıpkı diğer yıldızlar gibi doğar, büyür ve enerjisi tükendiği zaman patlayarak ölür.

GÜNEŞ KENDİ ETRAFINDA DÖNER Mİ?

Güneşin yüzeyinde bazı soğuk bölümler yer alır. Bu bölümlere ise güneş lekeleri ismi verilir. Kendi yaptığı teleskop üzerinden Güneş'in üzerindeki lekeleri ilk gören kişi Galilei Galileo isimli ünlü bilim ve sanat insanıdır. Özellikle Galilei Galileo teleskop ile güneş lekelerini keşfettikten sonra, Güneş'in kendi etrafında döndüğünü fark etmiştir.