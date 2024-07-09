Güneş artık daha çok yakıyor

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Deniz sezonu artık tam olarak açıldı. Birazcık güneş, hemen herkeste lekeler oluşturmaya başlıyor. Birçok kişi güneş kremi kullanmasına, güneşten korunmasına rağmen zararlı etkilerden cildini koruyamıyor. Sebebi ise hem ozon tabakasının incelmesi yüzünden UV ışınlarının daha yoğun hissedilmesi hem de küresel ısınma nedeni ile güneşli günlerin artması.

SADECE PLAJDA DEĞİL ŞEHİRDE DE SÜRÜLMELİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Burhan Engin, çocukluk döneminde geçirilen güneş yanıklarının ileriki yaşlarda cilt kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklarda güneş yanığına daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuklar için olan güneş koruyucular kullanılmalı. İnsanlar sadece tatilde güneş kremi kullanmaları gerektiğini düşünüyor ancak şehirde de 10.00 ila 16.00 arasında kullanılmalı. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürülmeli. Ayrıca en az 50 faktörlü güneş kremlerini öneriyoruz.”

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‘OZON TABAKASI İNCELDİ GÜNEŞİN ETKİSİ ARTTI’

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ise “Son yıllarda ozon tabakasının iyice inceldiğini, güneş etkilerinin daha çok arttığını söylüyoruz. Küresel ısınma nedeniyle de daha çok ultraviyole ışınlara maruz kalıyoruz. Bu nedenle hem güneş lekeleri artıyor hem de ben tarzı oluşumlar oluyor. Güneş kremini 2 saatte bir yenilemek önemli” diye konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burcu Yamangöktürk Solak da güneş sonrası benlerde değişim olup olmadığının takip edilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Var olan benlerde kısa süre içindeki hızlı değişimler, büyüme, renk değişimleri, şekil değişimleri, üzerinde düzensizlikler, şişlikler, şiddetli kaşıntı, kanama gibi bulgular benlerde olumsuz bir değişimin habercisi olabilir” dedi.

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NASIL KORUNULUR

-Güneş kremini en az 50 faktör kullanmalı ve güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürülmeli.

-Sadece yaz tatilinde değil güneşin yoğun olduğu bahar ve yaz aylarında düzenli sürülmeli.

-Güneşin yoğun olduğu saatlerde güneş altında uzun süre kalınmamalı.

-Güneş kremi 2 saatte bir yenilenmeli.