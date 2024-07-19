Güneş arabasını test ettik... Hem güvenli hem çevreci

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İTÜ’nün 2004 yılında kurulan ‘ZES Güneş Arabası Takımı’ şimdiye kadar 10 güneş arabası 2 de otonom araç üretti. 40 kişilik takımın son aracı olan ‘ARIBA ZES XE’, 2022’de Belçika’da düzenlenen ve güneş arabalarının Avrupa şampiyonası olarak tanımlanan iLumen European Solar Challenge yarışmasında 3’üncü olmuştu. Ekip, geçtiğimiz yıl da Avustralya’da düzenlenen Bridgestone World Solar Challenge’da Türkiye’yi temsil eden tek takım olmayı başardı. Hürriyet muhabiri Melike Çalkap ARIBA ZES XE’de direksiyona geçti ve test sürüşü gerçekleştirdi: “ARIBA ZES XE’nin şoför koltuğuna geçtim. Ekip, aracı ilk kez bir gazetecinin kullanacağını söylediğinde de heyecanım iki katına çıktı. Üretildiği yıl olan 2021’den bugüne kadar 3 kıtada 24’ten fazla ödül alan ARIBA ZES XE ile test sürüşüne başlamadan önce güvenlik önlemlerimi aldım. Emniyet kemerini ve kaskı takarak aracın direksiyonuna geçtim.





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F1’İ ANDIRIYOR

Yere yakınlığı ve dış görünüşüyle F1 araçlarını andıran ‘ARIBA ZES XE’de sadece bir adet fren pedalı bulunuyordu. Aracı hareket ettirmek için ayağımı yerdeki fren pedalından çektim ve direksiyona sabitlenen gaz kolunu hareket ettirdim. Büyük emeklerle hazırlanan ve sürekli geliştirilen bu araçta çok dikkatli olmam gerektiğinin farkındaydım. Araç, verdiğim enerjiyle yavaşça hareket etmeye başladı. Direksiyon oldukça hafifti. Bu biraz şaşırttı çünkü direksiyonun takılıp çıkarılabilir yapısı itibarıyla kullanım sırasında fazladan güç harcayabileceğimi düşünmüştüm.

SAATTE 110 KM HIZ

Saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen ‘ARIBA ZES XE’ ile yaptığım yaklaşık 10 dakikalık sürüşümde güvenlik amacıyla 30-35 kilometre hızda kaldım. Oldukça keyifli bir sürüş hissi veren ‘ARIBA ZES XE’yi kullanırken, güneş enerjisiyle çalıştığını unutturacak profesyonellikte tasarlandığını düşündüm. Sürüş sona erdiğinde aracı aldığım yere park ettim. Ekip, bu güzel sürüşün ardından beni alkışlarken ben de bu kadar başarılı bir tasarımı ülkemize kazandırdıkları için onları alkışladım.”

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BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK

İsviçreli çevre aktivisti Louis Palmer tarafından başlatılan SolarButterfly girişimi, takımın güneş enerjisi kullanarak yaptığı araç tasarımını incelemek ve bilgi alışverişinde bulunmak için geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. SolarButterfly’ın küresel turda olan kelebek şeklindeki karavanı, İTÜ kampusunda yerini aldı. Bugüne kadar 47 ülkeyi ziyaret eden karavanın Türkiye’den sonraki rotası Hindistan olacak. Bu karavanı kullanan aktivist Hans Peter, çalışmayı 200 kişilik bir ekiple yürüttüklerini anlatarak şunları söyledi: “Yolculuğumuz Brezilya’da 2025 yılında düzenlenecek çevre konferansına katıldıktan sonra sona erecek. Amacımız dünyanın her yerinde geliştirilen iklim çözümlerini toplayıp bunları konferansa katılan dünya liderlerine sunmak. İTÜ’nün ürettiği güneş enerjili araçları da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Günümüzde A noktasından B noktasına giden birçok taşıt var. Ancak onları daha çevreci hale getirmeliyiz. İTÜ’nün güneş arabaları bu konu için çok iyi bir örnek. ARIBA ZES XE gibi taşıtlar bizi geleceğe taşıyacak.”





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14 BİN KİLOMETRE YOL GİTTİ

Takım kaptanı Yusuf Kılıç, ARIBA ZES XE’nin 7 gün 24 saat boyunca güneş enerjisiyle çalışabileceğini belirterek şunları söyledi: “Aracımız, gündüz güneş enerjisiyle yola devam ederken akşam saatlerinde içindeki batarya güneşten depoladığı enerjiyi devreye sokuyor. Bu sayede sürekli güneş enerjisiyle çalışabiliyor. Bu araçla 2022 ve 2023’ün yaz aylarında yaptığımız Türkiye turları kapsamında toplam 11 şehir gezdik. Güneş arabamızla üretildiği 2021 yılından bu yana yaklaşık 14 bin kilometre test sürüşü yaptık.”