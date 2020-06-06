Gündüzlü Bakım Merkezleri ne zaman hizmete girecek?.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açılış tarihini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu, Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısının bu yıl itibarıyla 123'e ulaştığını kaydetti.

Normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini belirten Selçuk, "İlk kez, 2018 yılının sonunda uygulamaya koyduğumuz Gündüzlü Bakım Merkezleri sayımız bugün itibarıyla 123'e ulaştı. Normalleşme takvimiyle birlikte, gerekli tedbirleri sağlayarak bu merkezlerimizde engellimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz." bilgisini verdi.

Bu merkezlerin, engellisine bakan 'adanmış hayatlara bir nefes' olması amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Engellisine evde bakmakta olan ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırmalarını sağlayarak rahatlatılması, engellimizin de sosyal hayata daha aktif katılması temel amacımız." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, merkezlerde engellilerin engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre oluşturulmuş etkinlik salonlarında merkezde görevli usta öğreticiler, mesleki personel ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını değindi.

Engelliler için tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktivitelerin de bu merkezler tarafından engelliler için sunulduğunu aktaran Selçuk, Gündüz Bakım Merkezleri modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.