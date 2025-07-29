Gündüz yanıyor, gece sırılsıklam uyanıyorsanız dikkat | Tropikal gün ve tropikal gece geldi! Uzman isim uyardı

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Gündüz 30 derece üzeri ve gece 20 derecenin altının görülmediği günlere bilimsel olarak tropikal gün ve tropikal gece denildiğini vurgulayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Meteoroloji, İklim Değişimi, Afet ve Acil Durum Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Ancak dikkat; bu, tropikal iklime geçtiğimiz anlamına gelmez. Bu, Türkiye'nin tropikal kuşakta olduğu anlamına gelmez. Türkiye halen ılıman iklim kuşağındadır. Ama bu olaylar, iklimin tropikleştiğinin değil, ısındığının ve değiştiğinin açık göstergesidir." dedi.

Geceleri uyuyamayanların yalnız olmadığına dikkati çeken Kadıoğlu, şunları kaydetti:

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"Gece sıcaklıklarının artması, iklim değişikliğinin en sinsi işaretlerinden biri. Artık sadece gündüz değil, gece de ısınıyoruz. Tropikal geceler bastırdı. Gece boyunca sıcaklık 20 derecenin altına düşmüyor, nefes almak bile zor. İşte buna tropikal gece deniyor. Bu bir yaz serinliği değil, vücuda yük, sağlığa risk, uykusuz geceler... Etkileri; vücut gece dinlenemez, kalp-damar hastalıkları artar, kalp hastalıklarını tetikler, uyku bozulur, tarım ve enerji tüketimi etkilenir, yangın riski yükselir. Bu sıcak geceler, yaşlılar ve bebekler için daha tehlikelidir."