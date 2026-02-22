Gündüz vakti korkunç cinayet

Haberin Devamı

GAZİANTEP Şahinbey’de önceki gün öğle saatlerinde Emine Yusuf’un (55) yaşadığı eve gündüz vakti, altınlarını çalmak için 4 kişi girdi. Emine Yusuf ve kızı Zeynep Vekil (15) altınları çalmaya çalışanlara direnince saldırıya uğradı. Saldırganlar Emine Yusuf’u boğmaya çalışıp Zeynep Vekil’i ise bacağından ve kalçasından bıçakladı. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sağlık ekipleri boğulmaya çalışılırken fenalık geçiren Emine Yusuf ile bacağından ve kalçasından bıçaklanan Zeynep Vekil'i ilk müdahale sonrası Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisine başlanan Emine Yusuf, dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emine Yusuf’un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Emine Yusuf’un üvey kardeşi Muhammed Vekil (35) ile yanındaki 3 kişi olduğunu belirledi. Polisin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.