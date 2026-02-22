×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gündüz vakti korkunç cinayet

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Cinayet#Zeynep Vekil
Gündüz vakti korkunç cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 07:00

Gündüz vakti hırsızlık için evine giren 4 şüpheli Emine Yusuf’u boğmaya çalışıp kızı Zeynep Vekil’i bıçakladılar. Emine Yusuf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Faillerden birinin Emine Yusuf’un üvey kardeşi Muhammed Vekil olduğu anlaşıldı.

Haberin Devamı

GAZİANTEP Şahinbey’de önceki gün öğle saatlerinde Emine Yusuf’un (55) yaşadığı eve gündüz vakti, altınlarını çalmak için 4 kişi girdi. Emine Yusuf ve kızı Zeynep Vekil (15) altınları çalmaya çalışanlara direnince saldırıya uğradı. Saldırganlar Emine Yusuf’u boğmaya çalışıp Zeynep Vekil’i ise bacağından ve kalçasından bıçakladı. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sağlık ekipleri boğulmaya çalışılırken fenalık geçiren Emine Yusuf ile bacağından ve kalçasından bıçaklanan Zeynep Vekil'i ilk müdahale sonrası Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisine başlanan Emine Yusuf, dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emine Yusuf’un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Emine Yusuf’un üvey kardeşi Muhammed Vekil (35) ile yanındaki 3 kişi olduğunu belirledi. Polisin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.      

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Cinayet#Zeynep Vekil

BAKMADAN GEÇME!