Gündüz öğretmen gece müzisyen

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Selami Çiftçi, Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Yapraklı Köyü’nde 1986 yılında, göz damarları ve retinasındaki sorunlar nedeniyle görme engelli olarak dünyaya geldi. Çiftçi, liseyi Elmalı’da bitirdikten sonra, üniversiteyi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde okudu ve Akdeniz Üniversitesi’nde Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Görme engeli nedeniyle hayali olan konservatuvara kabul edilmeyen Selami Çiftçi Türkçe öğretmenliğinin yanında kendi kendine çalışarak iyi de bir müzisyen oldu. Yan flüt, ney ve kaval çalan Çiftçi gündüz derse giriyor akşamları ise etkinliklerde sahneye çıkıyor. Elmalı Ali Mumcu Ortaokulu’nun görme engelli Türkçe öğretmeni Selami Çiftçi hikâyesini şöyle anlatıyor:

NOTA OKUYAMAZSIN DEDİ

“Müzikle iç içe bir ailede büyüdüm. Dayım bağlama çalar. Annemin, babamın ve ağabeyimin sesi güzeldir. Müzik her zaman hayatımın önemli bir parçası oldu. İlkokulda okul korosunda yer aldım ve daha sonra nefesli çalgılarda kendimi geliştirdim. Liseyi bitirdiğim zaman konservatuvar okumak istemiştim. Oradaki yetkili hayallerimi yıkan bir cümle kurdu; nota okuyamayacağımı söyledi. Sınava bile almadılar. Ben de hırs yaptım ve Türkçe öğretmeni oldum. Yani nota okuyamazsın demelerine rağmen hem müzisyen hem de Türkçe öğretmeni oldum.”

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FLÜT ÜFLEYİP NEY ÇALIYOR

Yan flüt, ney ve kaval çalan Selami öğretmen, “Beni bugünlere getiren annem Mahriye Çiftçi’nin desteği oldu. Üniversiteye ve KPSS’ye hazırlanırken annem test kitaplarındaki soruları okuyor, ben yanıtlıyordum. 2009 yılında başladığım öğretmenlikte zorlanmıyorum. Gelişen teknoloji bana çok yardımcı oluyor. Ekran okuyucu programlar, akıllı tahtalar ve Braille alfabesi sayesinde öğretmenliği icra edebiliyorum. Sınavları da başkası okuyor, ben değerlendiriyorum. 15 yıllık meslek hayatımda pek çok öğrenciye katkı sağladığımı düşünüyorum. İnsanlar engelli bireylerin öğretmenlik yapabileceği ya da bir meslek sahibi olabileceğine ihtimal vermiyor. Ben bunu kırdığımı düşünüyorum. Öğrencilerimle iletişimim çok iyi” dedi.