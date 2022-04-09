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'Gündüz hırsızları' yakalandı: Hırsızlık anları kamerada

#Hırsızlık#Apartman#İstanbul

İstanbul'da gündüz apartman sakini gibi girdikleri binalarda boş olduklarını tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yaptığı belirlenen  8'i kadın 11 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Bağcılar, Beyoğlu, Güngören ve Fatih'te meydana hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları tespit edildi. Hırsızların gündüz apartman sakini gibi girdikleri binalarda boş olan daireleri tespit ettikleri daha sonra göbek kilitlerini kırarak hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Gündüz hırsızları yakalandı: Hırsızlık anları kamerada



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda 8'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden  birçok kez çeşitli suçlardan gözaltına alındıkları belirlendi.

Haklarında 7 ayrı evden hırsızlık suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden  3'ü tutuklanırken, 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 5 şüpheliye adli kontrol uygulanırken bir şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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#Hırsızlık#Apartman#İstanbul

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