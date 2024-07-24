Gündüz danışman gece DJ

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Portföy yöneticisi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) eski genel müdürü Yıldız Günay ile risk analizi uzmanı Murat Şarsel’in oğlu olan Güneş Şarsel, Üsküdar Amerikan Lisesi’ni bitirdi. Derslerindeki başarılarının yanı sıra sosyal becerileriyle de dikkat çeken Şarsel, 2018 ve 2019 yıllarında İstanbul Maratonu’na katılarak TEV için yaklaşık 450 bin TL toplanmasına ve 65’ten fazla üniversite öğrencisine yıllık burs verilmesine katkı sağladı. Bu başarıları 2020 yılında Northwestern Üniversitesi’nden erken kabulün yolunu açtı. ABD’de bu yılın en başarılı 25 Türk mezunu arasında gösterilen Şarsel, DJ’lik serüvenini ve sonraki planlarını şöyle anlattı:

CHICAGO’DA KADROLU DJ

“Üniversitede DJ olarak katıldığım öğrenci etkinlikleri bana küçük mekânların kapısını açtı. Sonra da Chicago’nun önde gelen gece kulüplerinden Bodega’nın kadrolu DJ’i oldum. İstanbul, New York, Londra ve Çeşme’de de sahne aldım. Ayrıca kendi şarkılarımı da yapıyorum. Okuduğum bölümün çok boyutlu olmasını istediğim için endüstri mühendisliği ve yan dal olarak ‘data bilimi’ okumaya karar verdim. Diğer yandan ekonomi dersleri aldım. Ayrıca dünyadaki sayılı lisansüstü okullarından olan Kellogg School of Management’ta ‘İdari Analitik’ sertifika programını tamamladım. Tüm bu çalışmalar staj yaptığım Roland Berger’de kariyerimin başlangıcına katkı sağladı. Burada yapacağım işi otomotiv şirketlerine üretilecek modelin maliyetini azaltmak, farklı üretim metotları, alternatif yönetim modelleri sunmak olarak özetleyebilirim.”

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- Şarsel, akademik kariyeri ile müziği bir arada nasıl götürdüğünü şöyle ifade etti: “Sabahtan 14.00’e kadar derse girdikten sonra 21.00’e kadar kütüphanede deli gibi ders çalışıyordum. Saat 22.00’de de kulüpte çalmaya başlıyordum. Hayatın bu hızı beni motive ediyordu. Beni ABD’deki en başarılı 25 Türk mezun arasına sokan faktörün de çok farklı alanlarda kariyer sürdürebilmem olduğunu düşünüyorum. Gelecekte de bu iki kariyeri birlikte yürütebileceğime inanıyorum. Tomorrowland, Burning Man gibi festivallerde ABD’deki Brooklyn Mirage’de, Türkiye’de ise Küçükçiftlik Park’taki büyük konserlerden birinde sahne almayı çok isterim. Hem başarılı bir danışman olmayı hem de DJ’liğe devam ederek ve yeni parçalar çıkararak dünya genelindeki kulüplerin radarına girmeyi hedefliyorum.”