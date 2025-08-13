×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Gündüz Bakımevleri#Yönetmelik
Gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 14:39

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 0-66 aylık çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aile Yılı’nda güçlü adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Planlı İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 150'den fazla konut bulunan projelerde 0-66 aylık çocuklarımızın eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda denetim ve yaptırımların bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bu önemli adımın atılmasında ve aile dostu şehirleri hayata geçirmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resmi Gazete#Gündüz Bakımevleri#Yönetmelik

BAKMADAN GEÇME!