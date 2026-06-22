Gündemi yakalamak artık çok daha kolay: Hürriyet sabah ve akşam bültenlerine davetlisiniz!

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GÜNDEMİN GERİSİNDE KALMAYIN
Günlük hayatın koşuşturmacası içinde dünyada ve Türkiye'de olup bitenleri takip etmek her zaman kolay olmuyor.
Hürriyet okurları ise her sabah 08.00’de ve her akşam 18.00’de e-posta kutularına ulaşan bültenlerle doğru ve hızlı habere en pratik yoldan ulaşıyor.
Uzman editörlerimizin özenle derlediği bu bültenler sayesinde, günün en kritik gelişmeleri, ekonomideki son durum, spor dünyasında yaşananlar ve hayata dair en özel içerikler doğrudan e-posta kutunuza gelecek.
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Gün Başlıyor: Güne başlarken bilmeniz gereken en taze haberler, gece yaşanan gelişmeler ve günün beklenen gündem başlıklarıyla sabah kahvenize eşlik edecek.
Gün Sonu: Günün yorgunluğunu atarken, o gün ne olduğuna dair net, tarafsız ve kapsamlı bir özet sunarak gündemi toparlamanızı sağlayacak.
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Bu özel hizmetten faydalanmak için karmaşık formlar doldurmanıza gerek yok. Bugünden itibaren Hurriyet.com.tr ana sayfasını veya haber detay sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde ekranınıza pratik bir bilgilendirme kutusu çıkacak.
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