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Gündemi yakalamak artık çok daha kolay: Hürriyet sabah ve akşam bültenlerine davetlisiniz!

Güncelleme Tarihi:

#Hürriyet#Bülten#Gün Başlıyor
Gündemi yakalamak artık çok daha kolay: Hürriyet sabah ve akşam bültenlerine davetlisiniz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 11:56

Türkiye’nin en çok okunan haber kaynağı Hürriyet artık posta kutunuzda. Hürriyet.com.tr’yi ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkacak olan ekranlar üzerinden bültenlerimize ücretsiz abone olun, yoğun gündemin kaçırılmaması gereken gelişmeleri ekranınıza gelsin.

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GÜNDEMİN GERİSİNDE KALMAYIN

Günlük hayatın koşuşturmacası içinde dünyada ve Türkiye'de olup bitenleri takip etmek her zaman kolay olmuyor.

Hürriyet okurları ise her sabah 08.00’de ve her akşam 18.00’de e-posta kutularına ulaşan bültenlerle doğru ve hızlı habere en pratik yoldan ulaşıyor.

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Uzman editörlerimizin özenle derlediği bu bültenler sayesinde, günün en kritik gelişmeleri, ekonomideki son durum, spor dünyasında yaşananlar ve hayata dair en özel içerikler doğrudan e-posta kutunuza gelecek.

Gündemi yakalamak artık çok daha kolay: Hürriyet sabah ve akşam bültenlerine davetlisiniz

GÜNE BAŞLARKEN VE GÜNÜ BİTİRİRKEN HÜRRİYET YANINIZDA

Gün Başlıyor: Güne başlarken bilmeniz gereken en taze haberler, gece yaşanan gelişmeler ve günün beklenen gündem başlıklarıyla sabah kahvenize eşlik edecek.

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Gün Sonu: Günün yorgunluğunu atarken, o gün ne olduğuna dair net, tarafsız ve kapsamlı bir özet sunarak gündemi toparlamanızı sağlayacak.

NASIL KAYIT OLABİLİRSİNİZ? İŞLEM ÇOK BASİT!

Bu özel hizmetten faydalanmak için karmaşık formlar doldurmanıza gerek yok. Bugünden itibaren Hurriyet.com.tr ana sayfasını veya haber detay sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde ekranınıza pratik bir bilgilendirme kutusu çıkacak.

Kayıt sürecini tamamlamak için yapmanız gerekenler:

  1. Yukarıda da görebileceğiniz ekrandaki ilgili alanlara adınızı, soyadınızı ve güncel e-posta adresinizi yazın.
  2. Sabah, akşam veya her iki bülteni de almak için tercihlerinizi işaretleyin.
  3. "ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum" satırının önündeki kutucuğu işaretleyin.
  4. "Abone Ol" butonuna tıklayın.

Hepsi bu kadar! Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz sayesinde Hürriyet gazeteciliği, dilediğiniz her an e-posta kutunuzda sizinle olacak.

Türkiye'nin ve dünyanın nabzını Hürriyet farkıyla tutmak için sitemizde karşınıza çıkacak ekrandan e-bültenlerimize abone olmayı unutmayın. Doğru haber, şimdi size bir e-posta kadar yakın!

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#Hürriyet#Bülten#Gün Başlıyor

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