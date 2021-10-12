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Gündemde tutmamak lazım

#Meral Akşener#İYİ Parti#Gültekin Uysal
Gündemde tutmamak lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

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Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenlerken Akşener, şunları söyledi: (Türkiye-ABD ilişkileri) ABD’nin her dönemde PKK, YPG ile ilişkileri malum. Bizim başından beri söylediğimiz şey şu, ‘ABD’nin bu yaptığı yanlıştır’, ‘Yanlış’ denildikten sonra gereğinin yapılmasıdır. Esas mesele tutum almak. Öneride bulundum, İncirlik’i kapatsınlar bakalım.

TEDBİR ALIRSINIZ

(Siyasi suikastler iddiası) Bu tür duyumlar, bilgiler gelir. Kimisi daha sivil alanlardan gelir, kimisi de ‘Biraz daha dikkat edin’ diyen alanlardan gelir. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Tedbir alırsınız. Sayın Aydın bunların bu kadar çok konuşulmaması gerektiğini söylüyor. Katılıyorum, çok fazla gündemde tutmamamız lazım.

Yeni partilerin Millet İttifakı’nın içinde yer alma konusu henüz konuşulmuş değil. Millet İttifakı’nın göstereceği aday, 13. Cumhurbaşkanı olacak.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Gültekin Uysal