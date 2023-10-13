Gündem Filistin... Meclis’ten gizli oturum tarihi çağrı

Haberin Devamı

TBMM, Filistin sorunu ve çatışma sürecini dün iki ayrı özel oturumda görüştü. Öncelikle hükümetin talebi üzerine Dışişleri Bakanı Fidan, “Filistin’deki son gelişmeler” hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Bu görüşme, AK Parti grubunun istemiyle gizli oturumda gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kapalı oturumdan önce basın mensupları ve görevlileri salondan çıkardı. Meclis İçtüzüğüne uygun olarak gizli görüşmede yeminli stenolar ile sağır dilsiz kavaslar görev yaptı. Meclis’te kulisler ile koridorlar ziyaretçilere kapatılırken, Genel Kurul’a bitişik basın büroları ile çay ocakları da kapatıldı.

MÜHÜRLÜ ZARFLA ARŞİVE

Meclis İçtüzüğü’ne göre gizli oturumdaki görüşmeler hakkında milletvekilleri ve görevlilerce açıklama yapılamıyor. İçtüzük, “Bunlar devlet sırrı olarak saklanır” hükmünü içeriyor. Kapalı oturum tutanakları, gelecek hafta bir zarfa konularak katip üyelerce mumla mühürlenerek ve Meclis arşivine kaldırılacak. Bu zarf 10 yıl geçmeden açılamayacak. Genel Kurul, 10 yılın sonunda gerekli görürse tutanakların açıklanmasına oylamayla karar verebilecek.

Haberin Devamı

600 VEKİLİN ORTAK TAVRI

Meclis Başkanı Kurtulmuş, kapalı oturuma geçilmeden önce genel görüşme ve ortak bildiriyle Meclis’in tarihi bir görev yaptığını belirtti ve parti gruplarına teşekkür etti. Bir haftadan beri Gazze’nin insanlık dışı bir saldırıya muhatap olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “600 milletvekili arkadaşımızın hemen tamamının ortak hassasiyetleri fevkalade önemli” dedi.

SİVİLLERİ HEDEF ALMAYIN

AK Parti, CHP, Yeşil Sol, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup yöneticilerinin ortak imzasını taşıyan TBMM bildirisi özetle şöyle: “Filistin ve İsrail’de yaşanan çatışmalarda ağır sivil can kayıplarının var olması, sivil altyapının hedef alınması ve sivillerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda bırakılmaları vicdanları yaralamaktadır. Krizin başka bölgelere de sirayet potansiyeli, bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi biçimde tehdit etmektedir. Sivillerin her şartta korunması ve toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılması hukukun, vicdanın ve insanlığın gereğidir. Tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz.

Haberin Devamı

Son olaylar, 56 yıldır devam eden hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların doğurduğu bir sonuçtur. Ortadoğu’da kalıcı barışın ancak Filistin-İsrail meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu ve bunun, 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla mümkün olabileceğini net bir şekilde yineliyoruz.

TRAJEDİ DERİNLEŞMESİN

TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partiler, Filistin ve İsrail’de yaşanan çatışmaların taraflarından tırmanmaya son vermelerini ve sivilleri hedef almamalarını bekliyor.

Gazze’de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor; Filistin ve İsrail’i, iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz.” (Bülent SARIOĞLU/ANKARA)

Haberin Devamı

KAPILAR KİLİTLENDİ

- KAPALI oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetirken, Meclis’i bilgilendirmek için hükümet adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurul’daki yerini aldı.

Fidan’ın salona gelmesiyle birlikte Kurtulmuş, özel oturumun kapalı olarak yapılacağını duyururken, localarda yer alan tüm misafirler ve basın mensupları Genel Kurul’dan dışarı çıkarıldı.

Özel oturum başlamadan önce basın koridorunda Genel Kurul’a komşu duvarda yer alan medya ofisleri de Meclis görevlileri tarafından boşaltılarak kilitlendi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)