Gündem ‘başörtüsü yasası’

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Kadın giyim kuşamını yasal güvenceye alma” hamlesi olarak nitelediği yasa tasarısı dün Meclis’e sunuldu. Üç maddelik teklifin ilk imzacısı Kılıçdaroğlu oldu. Teklife, sağlık sorunu nedeniyle Meclis çalışmalarına katılamayan eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın dışında CHP’nin 133 milletvekili imza attı. Teklifin gerekçesinde, “Geçmişte yaşanmış bazı baskıcı uygulamalar toplumsal hafızamızda olumsuz izler bırakmış, ayrıca siyaseten istismar aracı olagelmiştir. Benzer engellemelerin ve yasaklamaların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi almak Parlamento ve kamu idaresinin görevidir” denildi. Teklif şöyle yorumlandı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını destekliyoruz.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AK Parti’nin elinden bu argümanı aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini destek vermeye çağırıyorum.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: Bu son derece kıymetli. Hem iktidarın elindeki oyuncağı almak hem de CHP bir kesime mesaj vermeye çalışıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Başörtüsü sorunugeride kalmıştır. Başörtüsü sorununu öne geçirmek hem rakibine diz çökmektir hem de siyaset bilmemektir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin: Başörtüsü yasakları size rağmen nihayet bulmuştur.

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci: 28 Şubat yasaklarının bekçisi olan sizdiniz. Kaldı ki kılık kıyafet özgürlüğü içinde olan başörtüsü zaten Anayasal güvence altındadır.

İŞTE O TASARI

- ‘Kadınların yürüttükleri mesleğin icrası kapsamındaki kıyafeti giymek dışında zorlamaya tabi tutulmaması kanun teklifi’:

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

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2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.