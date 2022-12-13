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Günde 100 bin varil petrol üreteceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TİM#Enerji
Günde 100 bin varil petrol üreteceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

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ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ

“Daha beş, on yıl öncesine kadar ülkemizin esamesinin dahi okunmadığı pek çok alanda bugün Türk şirketleri referans alınan, örnek gösterilen, adımları yakından takip edilen konuma ulaşmıştır. Özellikle savunma sanayinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir.

MÜJDELİ HABERLER GELİYOR

Enerjide kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerimizle Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazla yeni bir dönemi başlattık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğalgaz arama faaliyetlerimizi kendimiz yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını, milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurtiçi petrol üretimini önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı planlıyoruz.”

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PAHALILIĞI ÇÖZÜYORUZ

Pandemide Türkiye olarak biz ekonomide kontak kapatmadık. Batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken biz mega projelerimiz dahil yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi sürdürdük. Avrupa’sı ve Amerika’sı dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TİM#Enerji

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