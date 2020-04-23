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DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 09:52,Son Güncelleme:

Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu... Sessizliğe büründü...

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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Plaj geçen ağustos ayında bir günde 10 bin kişi ağırlayıp, tarihi rekor kırarken, bugün tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yeri oluyor. Plaj, yeşili ve maviyi ziyaretçilerine bir arada sunarken, ziyaretçiler Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park ettikten sonra 187 basamak inerek denize ulaşabiliyor.

Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu... Sessizliğe büründü...

Plajın bulunduğu yolun kayalık bölümünde 17 Kasım 1962 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda iş kazası meydana gelmiş ve 4 işçi yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olayla da adından söz ettiren plajın girişine yakın dağlık alandaki iki tabelaya işçilerin isimleri yazılarak anıları yaşatılıyor.

Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu... Sessizliğe büründü...

Kaputaş Plajı geçen ağustos ayında sadece bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi rekor kırmıştı. Öyle ki plaja gelenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmuş ve bu yoğunluk havadan da görüntülenmişti.

Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu... Sessizliğe büründü...

KAPISINA KİLİT VURULDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaputaş Plajı da kapatılan yerlerden oldu. Plajın girişindeki demir kapıya tedbir amacıyla kapatıldığına dair bir tabela asılarak kilit vuruldu. Kimse gelemediği için geçen yılın tam tersi görüntülerin sergilendiği plaj, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Kaş Belediyesi de kapalı olan plajın iç kısmındaki restoran ve duş kabinlerinde tadilat ve bakım çalışmaları yaptı.

Bütün dünya buna inansa, evde kalsa, hayat bayram olsa! 23 Nisan'ı kutlasa, en büyük çoşkuyla..."Bütün dünya buna inansa, evde kalsa, hayat bayram olsa! 23 Nisan'ı kutlasa, gurur duysa, en büyük çoşkuyla..."Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
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