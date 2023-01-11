Günde 1 milyon kişi yardım istiyor

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Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan ve geçen yıl 24 Eylül’de lotodan 10 milyon Euro’luk (201 milyon TL) büyük ikramiye tutturan Kürşat Yıldırım (42), memleketi Kırşehir’e geldi. Kırşehirspor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret eden Yıldırım, takıma forma ve atkı sponsoru olduğunu söyledi. Yatırımlarını Almanya’da yapacağını belirten loto talihlisi, “İstanbul’da anneme ve babama ev aldım. Malatya Darende’de 200 dönümlük bir arsa satın aldım. Paranın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş oldum” dedi.

Kürşat Yıldırım, ikramiye kazandıktan sonra ilk iş olarak spor otomobil aldı.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMDA BULUNDUM'

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Hakkında çıkan haberlerle ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Yıldırım, “Memleketimde olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Kırşehir’de büyüklerimi ziyaret ettim. İhtiyaç sahibi ailelere biraz da olsa katkıda bulundum. Ben bu lotoyu kazandıktan sonra çok fazla yardımlarım oldu. Kırşehir’e odunu, kömürü olmayan insanlara, yetimlere yardım etmek amacıyla geldim. 300 bin TL tutarında yardımım dokundu. Memleketimden ‘Sen burada doğup büyüdün ama destek vermiyorsun. Bizlerin mesajlarına dönüş dahi yapmıyorsun’ diye mesaj aldım. Bütün her şeye yetişemiyorum. Günde 1 milyon kişi yazıyor. Bir de bir anda televizyon, gazete, bütün herkes üzerime gelince ne yapacağımı şaşırıyorum” ifadelerini kullandı.

NEREDEN GELDİĞİNİ UNUTMAYACAKSIN

Almanya’ya çocuk yaşlarda gittiğini, 10 milyon Euro’luk ikramiyeyle hayatının değiştiğini belirten Yıldırım, “40- 50 yıldır kimse açıklamamış, ben ismimi açıkladım. Ben gerçekten yoksulluk içinden geldim. Parayı bulduk ne oldu? Ne değişti? Üstüm başım değişti. Arabalarım değişti, evlerim değişti ama benim insanlığım değişmedi, kimse de değiştiremez. Nereden geldiğini ve nasıl geldiğini unutmayacaksın. Gönül isterdi ki herkese yardım edeyim ama herkese ve her şeye yetişemiyorsun” dedi.

SPONSOR OLDU

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Memleketinde coşkuyla karşılanan Kürşat Yıldırım, Kırşehirspor’a forma sponsoru oldu.