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Güncelle kalıcılığı birleştiren Hürriyet Gösteri Dergisi yeni sayısıyla kültür sanat hayatını zenginleştiriyor

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Güncelle kalıcılığı birleştiren Hürriyet Gösteri Dergisi yeni sayısıyla kültür sanat hayatını zenginleştiriyor

Türk edebiyatı ve sanatının inceleme, araştırma, eleştiri dergisi Gösteri, edebiyat türleri arasında gezindiği yeni sayısında, farklı bakış açısıyla okuyuculara yeni bilgiler, yorumlarla okuru buluşturuyor.

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Hürriyet Gösteri Dergisi’nin yeni sayısında ele aldığı içerikleriyle sanatın her alanına; usta kalemlerin yazıları, gündem yaratan konuları ve eleştirileriyle yön veriyor.

Kariyeri boyunca İstanbul, toplum ve edebiyat ana başlıkları üzerine uzmanlaşan Beşir Ayvazoğlu ile Şaban Özdemir’in “Birlikte yaşadığımız şehrin surlarını iyi korumalıyız” konulu röportajı Hürriyet Gösteri Dergisi’nde yer alıyor. Ayvazoğlu’nun inceleme, deneme, şiir, araştırma, biyografi alanlarında yazdığı birçok kitabın bilgi birikimi doğrultusunda ilerleyen röportaj okurlara keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. Hürriyet Gösteri Dergisi, Hayri K.Yetik’in “İnsanın Kerterizi: Sanatsal Tasavvur” yazısı ile sanat, düşünce ve edebiyat tarihlerindeki kavramlar üzerine bir keşfe çıkıyor. Tacim Çiçek tarih boyunca her zaman tartışmalara sebep olan kavramı ‘Ütopya’yı yazısında ele alıyor.

Güncelle kalıcılığı birleştiren Hürriyet Gösteri Dergisi yeni sayısıyla kültür sanat hayatını zenginleştiriyor

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Behçet Necatigil gibi kendisi de bir şair olan Koray Feyiz, modern Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Necatigil’i farklı bir bakış açısından değerlendirdiği “Behçet Necatigil Şiirinin Felsefesi Yapılabilir mi?” yazısı ile bağımsız şiir meraklılarını karşılıyor. Türk edebiyatının önde gelen diğer bir şairi Cemal Süreya, Mehmet Emin Uludağ’ın yazısı “Cemal Süreya’nın Perdelenen Yüzü” yazısı ile okuyucuyu İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Süreya’yı yeniden okumaya çağırıyor. Yazar Veysel Çolak’ın eserlerinin irdelendiği “Aşkın ve Hançerin Şairi Veysel Çolak” yazısı Arife Kalender’in kalemiyle yeni sayıdaki yerini alıyor.

Yusuf Alper’in şiiri ‘Acıya Kurmuşuz’, Fuat Çiftçi’den şiirler, Türkân Yeşilyurt’un şiiri ‘Aynı Nehre Bakan İki Kıyı’, ‘Kadın, Mitos ve Şiir’ başlıklı yazıyla Aydın Afacan, Halide Yıldırım’ı anlatıyor. Cemil Okyay’ın yazısı “Varoluşsal feminist kaygının şiiri” ise diğer incelemelerden biri olarak yer ediniyor.

Hürriyet Gösteri Dergisi’nde Türkiye hikayeciliğinin akla gelen ilk isim Sait Faik Abasıyanık’ın yapıtlarının neden yeniden okunduğu ve onun edebiyatımızdaki yerinin saptandığı Necati Güngör’ün yazısı da yer alıyor. Adil İzci’nin “Anılarda Sait Faik” kitabından yola çıkan Güngör, çağdaş hikâye yazarı Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerini inceliyor.

Hikâye türünde okuyucu bekleyen bir diğer yazı, Umut Özkan’dan Profesör İlhan Başgöz anısına adanmış “Hikâyede Kerem’i öldürürsen” oluyor. Zennube Şahin Yılmaz, enteresan hayat hikayesi ve diğer kategoriler arasında değerlendirmesi zor eserlere sahip “İsviçre Edebiyatının Şizofren Çocuğu Robert Walser”i incelediği yazısı ile farklı hayatların kapılarını aralıyor.

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Türk edebiyatı ve sanatının inceleme, araştırma, eleştiri dergisi Hürriyet Gösteri’de Mersin Kenti Edebiyat Ödülü sahibi Nurdan Gürbilek’in ve edebiyat tarihinde büyük bir öyküye sahip Çukurova’nın yerini incelediği Erol Çankaya’nın yazıları da bu sayıda okuyucuyu bekliyor.

Sanatın her alanına; usta kalemlerin yazıları, gündem yaratan konuları ve eleştirileriyle yön veren Hürriyet Gösteri, 3 ayda bir okuyucuyla buluşuyor

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