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Günay Teyze bir milyonluk soruyu açtırdı, geceye damgasını vurdu

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#Günay Teyze#Kim Milyoner Olmak İster#ATV
Günay Teyze bir milyonluk soruyu açtırdı, geceye damgasını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 23:28

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programına 74 yaşındaki Günay Teyze adeta geceye damgasını vurdu. Günay Teyze, birçok yarışmacının ulaşamadığı 1 milyonluk soruyu açtırarak, büyük bir başarı elde etti.

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 74 yaşındaki Günay Teyze’nin 1 milyonluk soruyu açtırması programa damga vurdu.  Muğlalı Günay Teyze sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. İnstagram hesabında 150 binden fazla takipçisi bulunan Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Günay Teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı.

 

Günay Teyze bir milyonluk soruyu açtırdı, geceye damgasını vurdu

İŞTE  1 MİLYON LİRALIK SORU

 1 milyonluk soruya Günay Teyze cevap vermeyip çekilmek istedi. Yarışmaya devam etseydim D şıkkı olan 'Hint' cevabını verirdim diyen Günay Teyze "İyi ki de cevap vermedim" dedi. 1 milyonluk sorunun cevabı ise B şıkkı Alman'dı.

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GÜNAY TEYZE KİMDİR?

 Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde yaşayan Günay Karataş yıllardır hayalini kurduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Sosyal medyada 105 bin takipçiye ulaşan Günay Teyze milyoner yarışmasından ününe ün kattı. 

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#Günay Teyze#Kim Milyoner Olmak İster#ATV

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