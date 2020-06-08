Gün dönümü ne zaman? Günler ne zaman kısalıyor?

Haziran ayının sonlarının yaklaşmasıyla birlikte, günlerin ne zaman kısalmaya başlayacağı araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer almaya başladı. Yaz dönümünün gerçekleşmesiyle birlikte, gündüzler kısalmaya akşamlar ise uzamaya başlayacak. İşte, 'Günler ne zaman kısalıyor?' sorusunun yanıtı...

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

Ayrıca bugün Türkiye'de, saat 12.00'de, cisimlerin yıl içerisindeki en kısa gölgesi oluşacak. Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta yaşanacak.