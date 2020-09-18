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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Gün doğumunda köpekleriyle kürek sörfü yapıyor

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Gün doğumunda köpekleriyle kürek sörfü yapıyor
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ANTALYA'da cankurtaran Tayfun Güneysulu (42), her sabah gün doğumunda köpekleriyle birlikte kürek sörfü antrenmanı yapıyor.

Gün doğumu öncesi görevli olduğu Konyaaltı'ndaki plaja gelerek hazırlanan Tayfun Güneysulu, Misha ve Thor adlı köpekleriyle denize açılıyor. Güneysulu, kürek çekip günlük antrenmanını gerçekleştirirken, köpekleri ise sörf tahtasının önünde oturarak manzarayı izliyor. Tayfun Güneysulu, köpeklerinin antrenmanlardan büyük keyif aldığını söyledi. Misha ve Thor'un sırayla antrenmanlara geldiğini sözlerine ekleyen Güneysulu, "Antrenman sırasının geldiğini bilen kapının önünde beni bekliyor" dedi.

Misha'yı köpek barınağından sahiplendiğini anlatan Güneysulu, "Çok zeki bir köpeğim var. Misha, sokakta büyüyen bir köpek. Sahiplendikten sonra onu eğittim. Şimdi benimle birlikte antrenmanlara katılıyor. Mesleğim denizde olumsuzluk yaşayanlara yardım ederek onların hayatını kurtarmak. Bu nedenle formumun güçlü olması gerekli. Her sabah gün doğumunda Misha ile birlikte kürek sörfü antrenmanı yapmamın sebebi de bu. Bir yandan formumu korurken, diğer yandan güzel zaman geçiriyorum" diye konuştu.

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