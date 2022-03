Haberin Devamı

Gün Bilgin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla başlattıkları #rengimizbelliolsun farkındalık projesini, down sendromlu bireylerin sosyal yaşam, eğitim ve istihdamda ne kadar var olabildiklerini, neler yapılması gerektiğini ve dahası down sendromlu bireyler hakkında doğru bilinen yanlışları Hürriyet izleyicileri içini anlattı.