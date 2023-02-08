Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Gün beraber olma günüdür’

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Deprem
‘Gün beraber olma günüdür’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemini, yaşanan deprem felaketine ayırdı.

Haberin Devamı

Bahçeli yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

BÜYÜK ACIMIZ VAR

“İç ve dış siyasi gündemle ilgili bir değerlendirme yapmayacağım. Çünkü büyük bir acımız vardır. Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutulacak bir gün hiç değildir. Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir.

Gündemimizin yegâne konusu depremdir. Depremde can veren tüm vatan evlatlarına Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunan vatan evlatlarına şifalar diliyorum. Bütün parti teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklardır. ”

OHAL’E DESTEK

Haberin Devamı

Bu arada Bahçeli daha sonra Twitter’dan yaptığı paylaşımda bölgede üç ay süreyle ilan edilen OHAL kararını desteklediğini duyururken ayrıca şahsı adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığını da açıkladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Deprem bölgesinde zamanla yarışta en büyük risk: Hipotermi | Kafa ve el, ayak kısımları korunmalı

Deprem bölgesinde zamanla yarışta en büyük risk: Hipotermi | 'Kafa ve el, ayak kısımları korunmalı'

#Kahramanmaraş Deprem
Son dakika... Deprem sonrası İskenderundaki yangın devam ediyor Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

Son dakika... Deprem sonrası İskenderun'daki yangın devam ediyor! Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

#Yangın
Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı? | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

#Kahramanmaraş Depremi