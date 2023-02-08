‘Gün beraber olma günüdür’

Haberin Devamı

Bahçeli yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

BÜYÜK ACIMIZ VAR

“İç ve dış siyasi gündemle ilgili bir değerlendirme yapmayacağım. Çünkü büyük bir acımız vardır. Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutulacak bir gün hiç değildir. Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir.



Gündemimizin yegâne konusu depremdir. Depremde can veren tüm vatan evlatlarına Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunan vatan evlatlarına şifalar diliyorum. Bütün parti teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklardır. ”

OHAL’E DESTEK

Haberin Devamı

Bu arada Bahçeli daha sonra Twitter’dan yaptığı paylaşımda bölgede üç ay süreyle ilan edilen OHAL kararını desteklediğini duyururken ayrıca şahsı adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığını da açıkladı.